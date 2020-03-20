الرئيس عون في اليوم العالمي للفرنكوفونية: من خلال احترام القيم ستتمكن البشرية من التغلب على الوباء الذي يعرضها للمخاطر

وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية، الذي يصادف في 20 آذار من كل عام، قال فيها:

“وسط مخاض الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان والعالم بأسره، اغتنم مناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية لأتوجه الى عشاق اللغة الفرنسية في لبنان والدول الاعضاء للمنظمة الدولية للفرنكوفونية برسالة أمل مستمدة من القيم الانسانية التي تقودها اللغة الفرنسية، ألا وهي: التضامن، وأولوية الحس الانساني والتعاضد، الى التنوع الثقافي والديموقراطية وحقوق الانسان.

اني لواثق انه من خلال احترام هذه القيم ستتمكن البشرية من الاغتناء بفرص قوية للتغلب على الوباء الحالي الذي يهزها بقوة ويعرضها للمخاطر. وكلي أمل بأن الايام الافضل لن تتخلف عن الوصول الينا، فنحيي معا كعائلة فرنكوفونية على امتداد مختلف القارات، الاحتفال باليوم العالمي الخمسين للفرنكوفونية قبل قمة تونس المقبلة في كانون الاول وبعدها”.

تجدر الاشارة الى ان الرئيس عون انتخب خلال قمة الدول الفرنكوفونية التي عقدت في يريفان في تشرين الاول 2018، نائبا لرئيس القمة الفرنكوفونية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام