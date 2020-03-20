وزارة الصحة في كيان الاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين بفايروس #كورورنا في “إسرائيل” الى 705 من بينهم 10 حالات خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 13:54

وزارة الصحة في كيان الاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين بفايروس #كورورنا في “إسرائيل” الى 705 من بينهم 10 حالات خطيرة

منذ 7 mins 20 March، 2020
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