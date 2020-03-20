جمعية المصارف: التوقف عن العمل ايام السبت طوال فترة التعبئة العامة

أصدرت جمعية مصارف لبنان البيان الآتي:

“عطفا على البيانات السابقة التي أصدرتها جمعية مصارف لبنان حول دوام العمل الموقت في الإدارات العامة للمصارف ومراكزها الرئيسية من أجل تيسير الأعمال في هذه الظروف الإستثنائية، وفي ضوء قرار مصرف لبنان بالتوقف عن العمل أيام السبت خلال مرحلة الطوارىء الصحية الراهنة، تعلن الجمعية أن المصارف سوف تقفل أبوابها أيام السبت من كل أسبوع طوال فترة التعبئة العامة المقررة من قبل مجلس الوزراء، على أمل أن تستعيد البلاد حياتها الطبيعية في أقرب وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام