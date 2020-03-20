الأمم المتحدة: العقوبات ضد دول يجب ألا تقيد المساعدات الإنسانية في زمن انتشار “كورونا”

أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب المبعوث الأمم المتحدة السامي لشؤون الإنسانية ينس ليركي الجمعة، أن “العقوبات ضد دول يجب ألا تقيد المساعدات الإنسانية”، في زمن انتشار فيروس “كورونا”. وقال ليركي، في إحاطة إعلامية، “نحن نرى بشكل أساسي، أن عقوبات مجلس الأمن الدولي تسمح بمرور المساعدات الإنسانية. مع مراعاة ذلك، يجب النظر في تأثير العقوبات الجديدة. نحن تمسكنا دائماً بموقف أن المساعدات الإنسانية التي تنقذ الأرواح يجب تأمين حرية وصولها”. هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

المصدر: سبوتنيك