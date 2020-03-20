بلدية كفررمان: نقل مواطن لم يلتزم الحجر المنزلي الى مستشفى رفيق الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2020 - 13:54

بلدية كفررمان: نقل مواطن لم يلتزم الحجر المنزلي الى مستشفى رفيق الحريري

منذ 25 mins 20 March، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

اعلنت بلدية كفررمان في بيان اليوم “انه بعد اتصالات كثيفه قام بها رئيس البلدية هيثم ابو زيد ومحافظ النبطية القاضي محمود المولى بشأن المواطن ع.ن.د من بلدة كفررمان الذي لم يلتزم الحجر المنزلي، حضرت مجموعة من القوى الامنية ورئيس مصلحة الصحة في النبطية الدكتور علي عجرم ورئيس البلدية والشرطة الى منزل المدعو، وتم نقله الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي بواسطة اسعاف الهيئة الصحية الاسلامية”.
وشكرت البلدية كل من “ساهم في حل هذه الازمة”، ودعت الاهالي الى “التزام منازلهم”، واضعة “كل امكاناتها وجهوزياتها في خدمتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة