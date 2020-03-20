الوزيرة عبد الصمد: لدينا توجه لاستحداث منصة واحدة للاعلام العام

أكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في حديث الى برنامج “مشاكل وحلول” عبر “تلفزيون لبنان” دور الاعلام العام غير الموجه والمتفاعل مع الجمهور، وقالت: “يجب ان يكون للحكومة صوت وطالما هذه الوسيلة موجودة يجب ان تواكب التطور”.

أضافت “لدينا خطة استراتيجية لوزارة الاعلام ألا وهي تجديد هيكليتها، بالاضافة إلى توجه لاستحداث منصة واحدة للاعلام العام، التلفزيون والاذاعة و”الوكالة الوطنية للاعلام”، وهذه الوسيلة الاعلامية تستند على الكفاءة والخبرات والشفافية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب”.

وأكدت “دور تلفزيون لبنان الهام في نقل مواقف الدولة وكذلك في نقل مواقف الرأي الآخر، نتحدث هنا عن الاعلام المسؤول”، مشددة على “حرية الاعلام وحرية الرأي والتعبير”، رافضة “العقوبات الجزائية في حق الاعلاميين”.

وأعلنت أن “توجه رئيس الحكومة حسان دياب ان تكون الاهداف مشتركة تتقارب مع مطالب الشعب بالاضافة الى تحقيق الحكم الرشيد”.

وقالت “اذا تضامنا نصل الى تحقيق مطالب الشعب، وهنا دور وزارة الاعلام ،ايصال مواقف الحكومة الى الجمهور ونقل مواقف الجمهور الى الحكومة، وهذا من برنامج عملي”.

ورأت أن “تجزئة المشاكل أفضل وسيلة”، ونطلب “من الجمهور أن يكون صبورا، وليتابع برامجنا وقراراتنا لنصل الى حل المشاكل”، مشددة على “أهمية الشفافية”.

وتابعت “نحن قادرون على مواجهة الصعوبات طالما أننا نجزىء المشاكل ونطرحها بواقعية وبمشاركة اهل الاختصاص، نحن نؤمن بالقرارات التشاركية”.

وقالت “الثقة تأتي نتيجة افعالنا، ونحرص على الوضوح والموضوعية في عملنا. نحن نعرض واقع الحال من دون تخويف او تطمين والقرارات تعلن فور صدورها”.

وشددت على “التضامن والتعاون لمواجهة تحدي كورونا، وقالت: “القضية ليست مزحة ولا يمكن التهاون في الموضوع”.

وأشارت الى “اهمية الموقع الذي اطلقته بالامس، وقالت: “العالم بحاجة الى المعلومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام