النائب هاشم: قضية العميل الفاخوري افقدت الدولة هيبتها والمطلوب إطلاق سراح الموقوفين

طالب عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر مواقع التواصل، بإطلاق سراح الموقوفين. واعتبر ما حصل في قضية العميل عامر الفاخوري “قضى على السيادة وهيبة المؤسسات”.

وقال “يبدو ان الحكومة اكتفت بشكر الرئيس الأمريكي ولم تنتبه الى ان ما حصل في قضية العميل عامر الفاخوري قضى على السيادة والهيبة والمؤسسات ولم تعد تنفع استقلالية او تبعية القضاء”.

واضاف”لقد دق مسمار العمالة والخيانة في نعش دولة المؤسسات والمطلوب اليوم إطلاق سراح الموقوفين وأكثريتهم مظلومين من القضاء لا غيره، لقد قضي الامر اما ان يحاسب مرتكبو هذا الجرم الوطني مهما علا شانهم ولتكشفً كل المعطيات والخفايا وإلا على الوطن السلام بعد ان اصبحت الخيانة وجهة نظر ونقطة على صفحة الصفقات.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام