وزير الدفاع الروسي يؤكد عدم إصابة قيادات وزارة الدفاع والأركان العامة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2020 - 12:20

وزير الدفاع الروسي يؤكد عدم إصابة قيادات وزارة الدفاع والأركان العامة بفيروس كورونا

منذ 13 mins 20 March، 2020
شويغو
أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إجراء فحوصات طبية لجميع قيادات وزارة الدفاع وهيئة الأركان، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجاءت جميع النتائج سلبية. وقال شويغو خلال اجتماع قيادات وزارة الدفاع “تم إجراء فحوصات على جميع أفراد قيادات وزارة الدفاع والأركان العامة بالأمس للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وجاءت جميع النتائج سلبية”.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 آذار/مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 10 آلاف.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة