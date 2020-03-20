السلطات الكويتية تعلن عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع اجمالي الإصابات الى 159حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 12:20
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل عبر شاشة المنار اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساءً
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يصبح عدد الاصابات المثبتة 163
هيئة ممثلي الاسرى والمحررين:استقالة رئيس المحكمة العسكرية القاضي حسين العبدالله دون محاكمة كذر الرماد في العيون
هيئة ممثلي الاسرى والمحررين:ما فعله بقراره القاضي بكف التعقبات عن العميل الفاخوري هو انصياع للاوامر الاميركية
هيئة ممثلي الاسرى والمحررين: الإقالة والمحاكمة يجب ان تطال كل من شارك في هذه الخيانة الكبرى واولهم القاضي عبدالله
منظمة الصحة العالمية :ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى اكثر من 209 الفا والوفيات الى اكثر من 8 الاف
الإمام الخامنئي في رسالة النوروز: الحظر الاميركي سينتهي لصالحنا رغم اضراره
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
السلطات الكويتية تعلن عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع اجمالي الإصابات الى 159حالة
منذ 20 mins
20 March، 2020
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