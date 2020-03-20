السلطات الكويتية تعلن عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع اجمالي الإصابات الى 159حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 12:20

السلطات الكويتية تعلن عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع اجمالي الإصابات الى 159حالة

منذ 20 mins 20 March، 2020
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