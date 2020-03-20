وزارة الصحة في الفلبين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 230 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 12:20

وزارة الصحة في الفلبين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 230

منذ 22 mins 20 March، 2020
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