رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في إندونيسيا جراء فيروس كورونا إلى 32 والإصابات إلى 369 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 12:20

رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في إندونيسيا جراء فيروس كورونا إلى 32 والإصابات إلى 369

منذ 24 mins 20 March، 2020
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