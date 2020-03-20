وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 163 بعد تسجيل 14 حالة جديدة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 12:20

وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 163 بعد تسجيل 14 حالة جديدة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 36 mins 20 March، 2020
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