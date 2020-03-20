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March 20 2020 - 10:48

قراران لوزير المال عن تمديد تسديد الضرائب

منذ 49 mins 20 March، 2020
الوزير غازي وزني
لبنان

أصدر وزير المال غازي وزني قرارا مدد بموجبه لغاية 30/4/2020 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن عام 2019، لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

كما أصدر الوزير وزني قرارا آخر يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2019) لغاية 30/4/2020 ضمنا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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