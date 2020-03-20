وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: نشدد على ضرورة الاستجابة لموقف بلادنا المطالب بالغاء اجراءات الحظر الاميركية ضد ايران فوراً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 10:48

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: نشدد على ضرورة الاستجابة لموقف بلادنا المطالب بالغاء اجراءات الحظر الاميركية ضد ايران فوراً

منذ 1 ساعة 20 March، 2020
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