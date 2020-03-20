بلدية حيزوق قطعت الطرق ومنعت عبور الدراجات النارية

أعلنت بلدية حيزوق في بيان أنها ستقوم بدءا من اليوم بقطع الطرقات الفرعية كافة المؤدية الى البلدة، طريق الحارة (عين الآغا) – طريق الخريبة، وستمنع الدراجات النارية من اجتياز هذه الحواجز تحت طائلة المسؤولية.

كما أعلنت انها ستبقي على الطريق الرئيسية للبلدة من جهة مشحا – حيزوق ، والمزرعة – حيزوق وذلك من أجل ضبط حركة الوافدين الى البلدة .

وطلبت من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرق، والتعاون مع البلدية ، والتزام توجيهاتها وإرشاداتها تحقيقا للصحة العامة.

وارفقت بيانها بهاشتاغ “#القصة مش لعبة # خليك بالبيت بتحفظ صحتك وصحة عيلتك واهل ضيعتك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام