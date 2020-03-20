نتفليكس قلصت من سرعة بثها لتسهيل العمل والتعلم عن بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 10:48

نتفليكس قلصت من سرعة بثها لتسهيل العمل والتعلم عن بعد

منذ 1 ساعة 20 March، 2020
نتفليكس قلصت من سرعة بثها لتسهيل العمل والتعلم عن بعد
الاتحاد الاوروبي

قررت “نتفليكس” خفض سرعة بثها التدفقي في أوروبا مدة 30 يوما لتخفيف الضغط على الإنترنت.

وأوضح الناطق باسم الشركة في بيان أن “نتفليكس قررت بدء خفض سرعة بثها التدفقي في أوروبا مدة 30 يوما ونعتبر أن ذلك سيسمح بخفض حركة نتفليكس عبر الشبكات الأوروبية بنسبة 25 % مع الاستمرار بتأمين خدمة عالية الجودة للمشتركين”.

ولبى رئيس مجلس إدارة “نتفليكس” بذلك طلبا تقدم به الأربعاء المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون خلال لقاء في بروكسل.

ودعا منصات البث والمشغلين إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الانترنت لتسهيل العمل والتعليم عن بعد خلال مرحلة الحجر المنزلي التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة فيروس كوفيد-19.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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