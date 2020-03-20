السعودية علقت رحلات الطيران الداخلي والحافلات والقطارات 41 يوما – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 09:18

السعودية علقت رحلات الطيران الداخلي والحافلات والقطارات 41 يوما

منذ 29 mins 20 March، 2020
السعودية علقت رحلات الطيران الداخلي والحافلات والقطارات 41 يوما
السعودية - عربي وإقليمي

قالت وكالة “الأنباء السعودية” نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن المملكة قررت اليوم الجمعة، تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 41 يوما ابتداء من غد السبت.

وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي “استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 91) وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم”.

المصدر: وكالة الانباء السعودية (واس)

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