إغلاق الحدود الكندية الأميركية ليل الجمعة السبت

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الإغلاق الموقت للحدود بين كندا والولايات المتحدة يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ ليل الجمعة السبت، في خطوة تهدف إلى منع التنقلات غير الضرورية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا “ما زلنا نعمل على إنهاء التفاصيل مع الأميركيين، لكننا نتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ على الأرجح ليل الجمعة السبت.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال عندما أعلن عن الإغلاق الموقت للحدود، إن “التجارة لن تتأثر”.

كما أكدت نائبة رئيس الحكومة الكندية كريستيا فريلاند الخميس أيضا أنه “لن يكون هناك انقطاع للتجارة بين بلدينا”.

إشارة إلى أنه يعبر أكثر من 400 ألف شخص يوميا الحدود بين كندا والولايات المتحدة بحسب ارقام رسمية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية