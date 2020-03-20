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March 20 2020 - 09:16

فرض حجر على ولايتي كاليفورنيا ولوس أنجلوس

منذ 37 mins 20 March، 2020
علم الولايات المتحدة الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قرر حاكم كاليفورنيا غايفن نيوسوم فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذلك لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الحاكم في مؤتمر صحافي “حان الوقت لنا جميعا، أفرادا ومجتمعا، أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد” لوقف انتشار كوفيد-19″.

وطلب من السكان “على مستوى كامل الولاية البقاء في منازلهم”، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء يصبح ساري المفعول هذه الليلة”.

بدوره كان رئيس بلدية لوس أنجلوس إريك غارسيتي أمر بفرض حجر على جميع سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، طالبا منهم الامتناع عن أي تنقل غير ضروري، وذلك في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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