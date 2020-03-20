أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 20-03-2020

النهار

• باشر وزير سابق الحجر الصحي المنزلي مع عائلته بعد التأكد من اصابة نجله وزوجته بفيروس الكورونا وشكوك في انتقال العدوى اليه.

• لجأت عائلات في مناطق جبلية إلى عادات وتقاليد اعتُمدت في فترة الخمسينات والستينات في الزراعة والتموين والدواجن، تكيُّفاً مع الأزمة الاجتماعية ووباء الكورونا والشح المالي.

• أفادت معلومات ان احد الوزراء طلب الاستعانة بأكثر من دزينة من المستشارين على ان تحسب رواتبهم من حساب الجهات المانحة للبنان.

اللواء

• ابتعد معنيون كبار، من مستويات عدّة، عن المشهد الذي يتعلق بإخراج العميل الفاخوري من لبنان، بصرف النظر عن الوسيلة.

• يتحدث عارفون عن جبهة اقتصادية – مصرفية لمواجهة إجراءات حكومية وقضائية مرتقبة لتجاوز المرحلة.

• نأت سفارات دول صديقة، وكبرى عن تقديم أية مساعدات لاحتواء وباء كورونا.

الجمهورية

• ينتظر المواطنون الذين نفذوا الحجر المنزلي الوعود التي عقدت بتحسين خدمات الإنترنت، وسخر بعضهم بالقول: ربما يأتي التحسين عند الإنتهاء من حال التعبئة العامة.

• لم تلتزم بعض الشركات الكبرى بمقررات مجلس الوزراء بشأن اقفال المؤسسات التي لا تهتم بمرحلة التعبئة العامةَ وفتح بعضهم الأبواب الخلفية لمؤسساتهم.

• يتجنب نائب الحديث عن حالات مصابة بفيروس كورونا انتقلت العدوى اليها من أحد وجهاء المنطقة.

البناء

• قالت مصادر صحية إن مكانة لبنان بين دول العالم التي تسجّل تحسناً مضطرداً في مرتبته التي يتقدم فيها بنسبة عدد الإصابات من عدد السكان على 40 دولة دخلها الفيروس بعد لبنان أغلبها من العالم المتقدّم تستحق التنوية بجهود وزارة الصحة والهيئات المتطوّعة والطاقم الطبي وتقييم منصف لدرجة تجاوب اللبنانيين، واعتبرت عكس ذلك تعبيراً عن تطرف في غير مكانه أو مواقف سياسية غير منصفة.

• قالت مصادر صينية إن النجاح الرئيسي للصين ليس مديناً فقط لتدابير العزل وإجراءات الطوارئ الذي يشكل سبباً لتخفيض الإنتشار، لكن النجاح الذي تستطيع الصين التميّز به عن كل العالم هو تحقيق نسبة شفاء 90% من المصابين، بحيث لديها الآن 8000 مصاب من أصل 80 ألفاً مقابل شفاء 70 ألفاً من الذين أصيبوا بينما أعلى نسبة شفاء في دول الغرب لا تتخطّى الـ 10%.

المصدر: صحف