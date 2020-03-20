أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 20-03-2020

الأخبار

157 إصابة والعدّاد إلى ارتفاع: خيار عزل المناطق آتٍ!

سلامة والسياسيون يقطعون الأوكسيجين عن اللبنانيين

تستّر على الإصابات… لأسباب طائفية!

النهار

حظر التجول “على الطاولة” وترامب يشكر الحكومة

اللواء

الكورونا على «همّة الأجاويد».. وحزب الله يحمّل باسيل تبعات «الفاخوري»

عون لحصر مفاوضات الكهرباء بفريقه.. والتعديلات تؤخر «الكابيتال كونترول»

الديار

«كورونا» اللبناني يدخل في «البازار» الطائفي وتراجع منسوب «التفاؤل»

نهاية «مسرحية» الفاخوري والمتورطون يطالبون واشنطن «بالسرية»

الحكومة «صامتة» وترامب «يشكر» تعاونها… والسيد نصرالله يطل اليوم

الجمهورية

كورونا يتوسع وتلويح بعزل مناطق

تفاوت الإلتزام بالتعبئة العامة

إشتباك حول الكهرباء… وكابيتال كونترول معدلاً الاسبوع المقبل

البناء

الحكومة تفتح ملف الكهرباء…ومشروع الكابيتال كونترول…وتتشدّد في مواجهة الكورونا

غارة أميركيّة تُهَرِّب الفاخوري من عوكر رغم منع السفر…ولجنة تحقيق برلمانيّة؟

نصرالله يطلّ اليوم…وبري متفاجئ وممتعض…و«القومي»:وصمة عار على الدولة

المصدر: صحف