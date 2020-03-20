ترامب يستعيض عن قمة مجموعة السبع في كامب ديفيد بمؤتمر عبر الفيديو

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى قمة مجموعة السبع التي كانت مقررة في حزيران/يونيو في كامب ديفيد، بسبب وباء كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة جود دير إن “قمة قادة مجموعة السبع، التي كان مقررا ان تستضيفها الولايات المتحدة في كامب ديفيد في حزيران/يونيو، ستعقد عبر

(تقنية الاتصال) بالفيديو”.

وخلال اجتماع هو الأول لهم الإثنين عبر هذه التقنية، قال القادة إنهم مصممون على تعبئة جميع أدوات السياسة الاقتصادية المتاحة لهم، من أجل دعم “العمال والشركات والقطاعات الأكثر تضررا”.

وقال البيت الأبيض إن اجتماعات أخرى ستعقد عبر الفيديو في نيسان/أبريل وأيار/مايو، من أجل مواصلة “التنسيق الوثيق” بين الدول السبع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية