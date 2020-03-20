أول إصابتين بكورونا المستجد في هايتي

أعلن رئيس هايتي جوفنيل مويز الخميس/ تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في هايتي، أفقر دولة في منطقة البحر الكاريبي وأكثرها سكانا.

وقال مويز في خطاب متلفز “سجلنا أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد على الأراضي الوطنية”. وذكر بأن حكومته “كانت ملتزمة دائما بالشفافية في إدارة الوباء”، داعيا السكان إلى الهدوء.

وسيكون صعبا تنفيذ أي تدابير حجر صحي محتملة في هايتي على غرار تلك التي اتخذتها إيطاليا وفرنسا، وتعتمد غالبية سكان العاصمة بور أو برنس بشكل يومي على الاقتصاد غير المنظم لتأمين لقمة العيش.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية