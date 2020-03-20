الرئيس الصيني يؤكد لنظيره الروسي استعداد بكين لتعزيز التعاون في مواجهة كورونا المستجد

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الصين مستعدة “للعمل مع كل الدول الأخرى” في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”.

وجاء تأكيد الرئيس الصيني خلال محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي مساء الخميس بتوقيت بكين.

وقال شي إن لدى الصين “الإرادة لبذل جهود متضافرة مع روسيا وكل الدول الأخرى للحفاظ على الأمن الصحي العالمي”. واضاف “الصين لديها الثقة والقدرة واليقين” بامكان “تحقيق انتصار كامل على الجائحة”.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن العالم يدفع “غاليا ثمن” بطء الصين في تقديم معلومات حول كورونا المستجد. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض “لكانت الأمور جرت بشكل أفضل بكثير لو علمنا كل ذلك قبل أشهر، كان بالإمكان احتواؤه في منطقة في الصين انطلق (الفيروس) منها”، مستخدما لمرة جديدة عبارة “الفيروس الصيني” المثيرة للجدل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية