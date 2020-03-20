حكومة إيطاليا تنوي تمديد إجراءات العزل الصحي الصارمة للتصدي إلى تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن نيته تمديد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومته في عموم أراضي البلاد لردع تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد انقضاء مدة سريانها قريبا.

وشدد كونتي الخميس، في حديث إلى صحيفة Corriere della Sera، على ضرورة تمديد الإجراءات التي ينتهي سريانها في 25 آذار/مارس أو 3 نيسان/أبريل القادم، بما فيها القيود الصارمة على تحركات جميع مواطني البلاد الذين يبلغ عددهم الإجمالي 60 مليون شخص، وإغلاق المؤسسات التعليمية والمتاحف والمسارح والمقاهي والمطاعم ومعظم المحال التجارية، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والأدوية.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين تأكيدهما أن حكومة روما تعد حاليا حزمة جديدة من الإجراءات لتوسيع برنامج التأمين المخصص لمساعدة المصارف الإيطالية التي تتكبد خسائر بسبب تأثير الإجراءات الحالية سلبيا على قدرة الكثير من الشركات على تسديد ديونها لهذه المصارف.

في الوقت نفسه، أرسل الجيش الإيطالي 15 شاحنة عسكرية و50 جنديا لإجلاء جثث ضحايا وباء كورونا من مدينة بيرغامو إلى مناطق مجاورة، بسبب عجز السلطات المحلية عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من الوفيات.

وتحولت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة إلى أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على مستوى العالم من حيث وتائر انتشار المرض، بـ2978 حالة وفاة وأكثر من 35.7 ألف حالة إصابة مسجلة.

المصدر: وكالات