الصين تواصل ارسال مساعداتها الطبية الى ايران لمواجهة كورونا

تواصل الجهات الحكومية والشعبية الصينية ارسال المساعدات الطبية والعلاجية الى ايران في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقد ارسلت الصين خلال الايام خلال الفترة الاخيرة مساعدات طبية وعلاجية الى ايران بلغت زنتها 50 طنا في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتم ارسال هذه المساعدات الى ايران في إطار 14 رحلة لطائرات شركة “ماهان” الايرانية من بكين وشنغهاي وغوانجو.

وتضم المساعدات العدة الطبية التشخيصية (كيت) والكمامات والملابس الواقية والقفازات والنظارات الواقية ومقاييس الحمى والمطهرات وأجهزة التنفس الاصطناعي والأدوية وغيرها.

المصدر: وكالة ارنا