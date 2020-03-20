ثاني شحنة من المساعدات الطبية الفرنسية تصل ايران

وصلت الى ايران ثاني شحنة من المساعدات الطبية الفرنسية لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت جامعة “الشهيد بهشتي” للعلوم الطبية في طهران في تقرير لها الخميس بان هذه الشحنة من المساعدات وصلت الى ايران برحلة لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الايرانية “ايران اير” لتوزيعها في المستشفيات في سياق مكافحة فيروس “كوفيد-19” ومعالجة المرضى المصابين به.

واوضح التقرير بان هذه الشحنة البالغة حجمها 12 مترا مكعبا جاءت في ظل التعاون العلمي الطبي بين ايران وفرنسا ومتابعات من قبل الاطباء الايرانيين المقيمين في فرنسا، حيث تم تسليمها لجامعة “الشهيد بهشتي”.

وتتضمن الشحنة اجهزة “ايكوغراف” و”مونيتورات” وامصال حقن كهربائية وسائر المعدات اللازمة مثل الملابس الواقية والكمامات لاستخدامها في المستشفيات.

وتم ارسال شحنة المساعدت هذه بتوصية من الدكتورة فلورانس وبر مساعدة الشؤون الدولية في المركز الطبي والجامعي الفرنسي لدعم الانشطة الطبية والعلاجية في ايران في مواجهة الفيروس.

المصدر: وكالة ارنا