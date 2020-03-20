ايران تدعو للاسراع في حصول مصابيها بالاسلحة الكيمياوية على الادوية اللازمة

اشار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية في هولندا الى تفشي فيروس كورونا، داعيا للاسراع في حصول المصابين الايرانيين بالاسلحة الكيمياوية على الادوية اللازمة.

ووجه علي رضا كاظمي ابدي مذكرة الى المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية اشار فيها الى تفشي فيروس كورونا في العالم ومن ضمنه في ايران وكذلك وفاة عدد من مصابيها بالاسلحة الكيمياوية بسبب هذا الفيروس، مؤكدا بان فرض الحظر الاحادي من جانب اميركا ادى الى حدوث مشاكل وقيود جادة في طريق حصول مصابي الاسلحة الكيمياوية في ايران على الادوية والعلاج اللازم.

ودعا سفير ومندوب ايران الدائم في منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية الاسراع في جهود الامين العام للمنظمة لحصول هؤلاء المصابين على الادوية والعلاج والمعدات الطبية اللازمة.

يذكر ان هنالك في الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر من 70 الف مصاب بسبب الاسلحة الكيمياوية من فترة الحروب المفروضة من قبل صدام حسين خلال الفترة 1980 الى 1988 ويعاني هؤلاء من امراض تنفسية حادة لعدم حصولهم على الادوية والعلاج اللازم بسبب العقبات والمشاكل الناجمة عن اجراءات الحظر الاميركية اللاانسانية على البلاد.

المصدر: وكالة ارنا