ظريف يبحث هاتفيا مع نظرائه من كينيا وبلغاريا ونيجيريا مشاكل كورونا والحظر الامريكي على بلاده – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 04:36

ظريف يبحث هاتفيا مع نظرائه من كينيا وبلغاريا ونيجيريا مشاكل كورونا والحظر الامريكي على بلاده

منذ 13 mins 20 March، 2020
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ايران - عربي وإقليمي

اتصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف هاتفيا مع نظرائه من كينيا وبلغاريا ونيجيريا.

وخلال اتصال ظريف مع وزيرة الخارجية الكينية رايشل اومامو، تم البحث حول مختلف القضايا منها مشاكل كورونا في مختلف الدول والدور الهدام للحظر الاميركي الاحادي والظالم واللاقانوني في مسار مكافحة فيروس كورونا في البلاد وكذلك القضايا الانسانية المتعلقة بالسجناء.

وفي الاتصال الهاتفي مع وزيرة خارجية بلغاريا كاترينا زاخاريفا، جرى البحث بشان فيروس كورونا والتاثيرات السلبية للحظر الاميركي في مجال توفير المستلزمات الضرورية للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

وبحث وزير الخارجية الايراني مع نظيره النيجيري جيفري اونياما بشان عدد من القضايا منها المشاكل القائمة امام الدول في مجال فيروس كورونا والتاثيرات السلبية للحظر الاميركي الاحادي واللاقانوني على جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الفيروس وكذلك القضايا الانسانية المتعلقة بالسجناء.

المصدر: وكالة ارنا

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