مهاتير محمد في الحجر الصحي خوفا من إصابته بكورونا

يخضع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد للحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا “كوفيد-19″، وفق ما أفادت وسائل إعلام ماليزية.

وقال متحدث باسم الحكومة الماليزية إن “رئيس الوزراء السابق يخضع للحجر الذاتي في المنزل”.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام المحلية، فإنه يعتقد أن مهاتير محمد البالغ من العمر 95 عاما، أصيب بالفيروس خلال التقاطه صورة مع النائب كلفن يي لي ووين، الذي يخضع حاليا للحجر الصحي في مستشفى ساراواك العام بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وسجلت ماليزيا، الخميس، 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 900، فيما قالت وزارة الصحة الماليزية إن معظم الحالات الجديدة مرتبطة بتجمع ديني حضره نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كوالالمبور.

وفرضت ماليزيا أمس الأربعاء، قيودا على السفر وحظرت التجمعات العامة، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات ومعظم المتاجر في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات