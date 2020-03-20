الصحة البريطانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 144 والاصابات الى 3269

أفادت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 144.

وقالت الوزارة إنها ‫سجلت 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في بريطانيا إلى 3269.

وأعلن وزير التعليم البريطاني غافين ويليامسون أمام البرلمان البريطاني، الأربعاء، أن الحكومة قررت إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الجمعة القادم وحتى إشعار آخر.

من جهته، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين لعدم ترك الأطفال مع أجدادهم. كما طلب من المدارس الخاصة أن تطبق قدر الإمكان نفس الإجراءات التي سيتم تطبيقها في المدارس الحكومية.

ولم يتسبعد جونسون تشديد القواعد الخاصة بالحجر المنزلي للمواطنين.

المصدر: وكالات