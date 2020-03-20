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March 20 2020 - 03:00

بوريل: الفيروسات لا قومية لها ولا حدود

منذ 6 mins 20 March، 2020
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الاتحاد الاوروبي

دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الامتناع عن تصنيف فيروس كورونا على أنه “فيروس صيني”، مشيرا إلى أن الفيروسات “لا قومية لها”.

وكتب بوريل في حسابه على “تويتر”، اليوم الخميس، إن “الفيروسات لا قومية لها وهي لا تعرف الحدود. ولا يعتبر “كوفيد-19″ فيروسا صينيا، مثلما لم تكن الانفلونزا الإسبانية إسبانية”.

وأضاف: “نواجه جميعا خطرا كبيرا يتطلب التعاون على نطاق عالمي، ونحن نعمل معا”.

وجاء موقف بوريل بمثابة انتقادات ضمنية لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف فيروس كورونا، وفي أكثر من تصريح له، بأنه “صيني”، الأمر الذي أثار ردود فعل سلبية من قبل بكين.

المصدر: وكالات

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