الرئيس الكولومبي يقرر إغلاق المطارات أمام الرحلات القادمة إلى البلاد بدءا من 23 مارس/ آذار بسبب فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2020 - 03:00

الرئيس الكولومبي يقرر إغلاق المطارات أمام الرحلات القادمة إلى البلاد بدءا من 23 مارس/ آذار بسبب فيروس #كورونا

منذ 2 ساعة 20 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة