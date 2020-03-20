تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2020 - 01:20

تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

منذ 53 mins 20 March، 2020
علم تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الخميس، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالعدوى.
وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر “تويتر”: “أعطت 168 فحصا من أصل 1981 تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية، نتائج إيجابية. ووصل عدد المرضى بالتالي إلى 359 حالة”.
كما ذكر قوجة أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات بعد أن فارقت الحياة مريضة (85 عاما)، أصيبت بعدوى فيروس كورونا “COVID-19″، حيث كانت الحصيلة السابقة عند نقطة 3 وفيات.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة