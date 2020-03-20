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March 20 2020 - 01:20

فيروس كورونا يحصد أول ضحية له في كرواتيا

منذ 3 ساعة 20 March، 2020
كرواتيا
أخبار دولية - كرواتيا

سجلت في كرواتيا اليوم الخميس أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي بدأ انتشاره في العالم من الصين أواخر ديسمبر الماضي.
وأعلنت إيرينا هرستيك، رئيسة مستشفى مدينة بولا المطلة على البحر الأدرياتيكي، في مؤتمر صحفي اليوم أن أول ضحية للوباء في البلاد هو رجل عمره 70 عاما، مشيرة إلى أن الفحوصات جارية بغية الكشف عما إذا كان الرجل المسن قد عانى من أي أمراض مزمنة، أم أن فيروس كورونا كان السبب الوحيد لوفاته.
وسجلت في كرواتيا حتى الآن 102 حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تعافى خمسة من المرضى.

المصدر: رويترز

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