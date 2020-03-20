إيطاليا تأمر الجيش بنقل جثث ضحايا #كورونا بعد تراكمها في بلدة شمالية

أمرت إيطاليا الجيش بنقل الجثث من بلدة بشمال البلاد في قلب بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تتأهب الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق العام.

وأظهرت تسجيلات مصورة التقطها سكان محليون في برجامو إلى شمال شرق ميلانو، ونشرها موقع صحيفة “إيكو دي برجامو” المحلية، رتلا طويلا من العربات العسكرية تمر بالشوارع بعد منتصف الليل وتنقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة.

وأكد متحدث باسم الجيش يوم الخميس إرسال 15 شاحنة و50 جنديا لنقل الجثث إلى أقاليم مجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية في برجامو طلبت المساعدة في إحراق الجثث بعد أن تكدست في أفران الحرق.

وسجلت إيطاليا يوم الخميس ثاني أكبر عدد على الإطلاق من الوفيات بسبب فيروس كورونا في يوم واحد، ليصل إجمالي الضحايا إلى 3405 حالة.

وكانت إيطاليا في طليعة الدول الأوروبية التي فرضت إغلاقا تاما لكن حالات الإصابة ظلت في ارتفاع وهو ما يدفع الحكومة للتفكير في إجراءات أكثر صرامة قد تشمل حظر القدر الضئيل المتاح من الحركة بالشوارع حاليا.

المصدر: وكالات