الرئيس حسان دياب :مرة جديدة يثبت اللبنانيون أنهم قادرون على مواجهة التحديات، وأن يتكاتفوا ويتعاونوا ويقدموا التبرعات الخاصة بمواجهة فيروس #كورونا ويثبتوا أنهم شعب يستحق لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 19 2020 - 23:40

الرئيس حسان دياب :مرة جديدة يثبت اللبنانيون أنهم قادرون على مواجهة التحديات، وأن يتكاتفوا ويتعاونوا ويقدموا التبرعات الخاصة بمواجهة فيروس #كورونا ويثبتوا أنهم شعب يستحق لبنان

منذ 5 mins 19 March، 2020
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