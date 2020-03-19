إعادة فتح المسلك الغربي لاوتوستراد الدورة بعدما كان تحويل السير الى الطريق المحاذية له بسبب تسرب مادة المازوت (الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 23:40

إعادة فتح المسلك الغربي لاوتوستراد الدورة بعدما كان تحويل السير الى الطريق المحاذية له بسبب تسرب مادة المازوت (الوكالة الوطنية للإعلام)

منذ 13 mins 19 March، 2020
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