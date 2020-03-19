وزارة الصحة الصهيونية تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ في الاراضي المحتلة إلى 677 بعد تشخيص حالات جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 23:40

وزارة الصحة الصهيونية تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ في الاراضي المحتلة إلى 677 بعد تشخيص حالات جديدة

منذ 1 ساعة 19 March، 2020
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