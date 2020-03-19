الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل عبر شاشة المنار غدًا الجمعة عند الساعة الثامنة والنصف مساء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 22:00
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل عبر شاشة المنار الجمعة 20:30
مكتب وزير الصحة ينفي ما يتداول عن قرار بعزل بعض المناطق ويؤكد أن ما تقرر هو تشديد إجراءات منع التجمع والحد من التجول
وزير الصحة حمد حسن: رصد 6 حالات جديدة بفيروس كورونا مجهولة المصدر وهذا ما يرفع مستوى الخطر
وزير الصحة: أي استخفاف بإجراءات الوقاية المتخذة قد يعرض لبنان لارتفاع كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا
تقرير وزارة الصحة: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 149 حالة بعد تشخيص 16 حالة جديدة
الرئيس دياب: نتولى المسؤولية في أصعب مرحلة ونواجه أزمات استثنائية ما يستوجب أعلى الاستنفار لتأمين مقومات الصمود
محافظ بعلبك الهرمل: أدعو الأهالي المقيمين خارج المنطقة إلى تجنب التوجه إلى بلداتهم نهاية الأسبوع للحد من الاختلاط
اتحاد بلديات الضنية يعزل المنطقة بشكل كامل من خلال مراقبة جميع المداخل بالتعاون مع شرطة الاتحاد ومتطوعين
مستشفى الحريري: نتائج الفحص للسيدة التي فارقت الحياة أمام طوارئ الكورونا في المستشفى أظهرت خلو العينات من الفيروس
مصادر للمنار: طائرة عامودية حطت في مبنى السفارة الأميركية في عوكر ونقلت العميل الفاخوري إلى خارج لبنان
مصادر للمنار: دخول الطائرة الأميركية إلى الأجواء اللبنانية خرق سيادي في ظل إعلان إقفال المعابر الجوية والبحرية والبرية
ترامب: أشكر الحكومة اللبنانية على تعاونها بشأن إطلاق سراح عامر فاخوري وليس لدينا أهم من حياة المواطن الأميركي
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين حكم هيئة المحكمة العسكرية رئيساً وأعضاء بالإفراج عن العميل الفاخوري رغم جرائمه المثبتة
كتلة الوفاء للمقاومة: على السلطة المعنية إحالة القضاة الذين أفرجوا عن العميل الفاخوري إلى المحاسبة
كتلة الوفاء للمقاومة: لمواكبة المواطنين الإجراءات الحكومية بمسؤولية ليسهموا بالتخلص سريعا من وباء كورونا
كتلة الوفاء للمقاومة: لاستعجال الحكومة وإقرار خطة الضبط المصرفي لخدمات المصارف وخريطة تعاملها مع المودعين
النائب الموسوي: ما زال لبنان كحكومة ووزارة صحة وقطاع طبي وصحي وتمريضي ومتطوعين يتصدر العالم في التصدي لكورونا
إيران: 149 وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1284 وفاة و18407 مصابين والمتعافين 5979
إسبانيا: تسجيل 767 وفاة بفيروس كورونا و17 ألف إصابة في ارتفاع بنسبة 30 بالمئة خلال 24 ساعة
جامعة جونز هوبكنز: عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 10 آلاف والوفيات 150
أ.ف.ب: عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايطاليا يبلغ 3405 متجاوزاً عدد الوفيات في الصين والذي بلغ 3245 حالة
مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه يعلن إصابته بفيروس كورونا ويقول إنه بحال جيدة ويلتزم الحجر المنزلي
وزارة الصحة الروسية: العلماء الروس ينجحون في كشف الجينات الكاملة لفيروس كورونا المستجد
الوكالة الفرنسية: إصابة أمير موناكو ألبرت بفيروس كورونا المستجد ووضعه الصحي "مستقر ولا يدعو إلى القلق"
الصين: مقاطعة ووهان تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ تفشي الوباء والسلطات تشدد الإجراءات في المطارات
سانا: الجيش السوري يقضي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وحاولت التسلل إلى منطقة حزارين بريف إدلب
الخارجية الروسية: اتفاق روسيا وتركيا حول إدلب يسبب إزعاجاً للولايات المتحدة وهي تستخدم أي عذر للترويج للعداء لروسيا
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل عبر شاشة المنار غدًا الجمعة عند الساعة الثامنة والنصف مساء
منذ 1 ساعة
19 March، 2020
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