الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل عبر شاشة المنار غدًا الجمعة عند الساعة الثامنة والنصف مساء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 22:00

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل عبر شاشة المنار غدًا الجمعة عند الساعة الثامنة والنصف مساء

منذ 1 ساعة 19 March، 2020
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