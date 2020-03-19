الجمارك اللبنانية: ضبط شاحنة محملة بـ”المواد المعقمة” غير المطابقة للمواصفات

اعلنت المديرية العامة للجمارك اللبنانية ضبط كميات من الأدوية والمبيدات على أساس أنها تطهر وتعقم الأماكن العامة والشوارع والمنازل، وقد تبين انها مزورة وغير المطابقة للمواصفات.

وقالت المديرية في بيان لها الخميس “في إطار تنفيذ الخطة التي أعدتها المديرية العامة للجمارك لمكافحة التهريب وحماية الأمنين الصحي والإجتماعي، وبعد سلسلة من الضبطيات خلال الآونة الأخيرة ولا سيما التي نفذتها مفارز وشعب ضابطة جمارك صيدا، وفي الوقت الذي يتأهب فيه العالم بأسره لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المهدد للحياة البشرية، أقدم بعض الأشخاص على تزوير بعض الأدوية والمبيدات على أساس أنها تطهر وتعقم الأماكن العامة والشوارع والمنازل”.

واضاف البيان “بناء لتوجيهات المديرية العامة للجمارك وإشرافها، وبنتيجة المتابعة والإستقصاءات والتحريات المكثفة على مدار الساعة، تمكنت قوة من مفرزة صور البرية في ضابطة جمارك صيدا من ضبط شاحنة محملة بالمواد المعقمة وبنتيجة التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات منها في مختبرات معهد البحوث الصناعية تبين أنها غير مطابقة للمواصفات”، وتابع “جرى حجز البضاعة مع وسيلة النقل لإجراء المقتضى القانوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام