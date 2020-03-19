إيطاليا: وفاة 427 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 3405 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 20:16

إيطاليا: وفاة 427 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 3405

منذ 51 mins 19 March، 2020
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