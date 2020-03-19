“لبنان القوي”: لتنفيذ اصلاحات تعيد الثقة بلبنان وتمنع الانهيار الكامل

شدد “تكتل لبنان القوي” على “أهمية التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة للمساهمة بمواجهة خطر كورونا الذي يهدد العالم ويتطلب امكانات وحاجات علينا جميعا المساهمة في تأمينها”.

وتوقف التكتل خلال اجتماعه الالكتروني الخميس عند “الأوضاع المالية والأقتصادية الراهنة”، وناقش بعض الاقتراحات الهادفة الى التخفيف من الاعباء المالية عن كاهل المواطنين اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، لا سيما ما يتعلق منها بالضرائب والرسوم والخدمات الحياتية الأولية”، واكد على “ضرورة اتخاذ تدابير موقتة على غرار ما تم اعتماده في موازنة 2020، وذلك من خلال اقتراح قانون سيتقدم به التكتل الى مجلس النواب”.

وعرض التكتل للنقاش الدائر في الحكومة والأوساط المالية والاقتصادية حول قانون يتضمن وضع ضوابط استثنائية موحدة ومتساوية على بعض العمليات المصرفية كما تنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، وقال إن “أي اجراء يجب أن يخدم في النهاية حقوق المودعين في المصارف وعدم المساس بودائعهم وأن يتضمن بعض التسهيلات لأوضاعهم الحياتية والمالية”.

وطالب التكتل “الحكومة بالالتفات فورا ومن دون إبطاء الى الخطة الانقاذية المالية والاقتصادية الشاملة لانجازها والتوجه الى المؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم لها”، ودعا “بالشروع في تنفيذ الاصلاحات التي تضع لبنان على طريق استعادة الثقة الدولية والمحلية وتمنع الانهيار الكامل للوضعين المالي والاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام