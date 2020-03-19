“كتائب القسام”: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الاسرى

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” أبو عبيدة إن “الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة وصحة الاسرى في السجون”.

وأضاف أبو عبيدة الخميس أن “حياة وسلامة الأسرى هي خط أحمر وعلى الاحتلال الإفراج عن أسرى الشعب الفلسطيني كونه عاجز عن حمايتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تقيهم من الأوبئة والأمراض ونخص بالذكر كبار السن والمرضى والأطفال والنساء والأسرى الإداريين”.

وتابع أبو عبيدة ان “قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لتقدير الموقف والتشاور حول الإجراءات المناسبة حيال هذا التطور الخطير الذي يمس صحة أسرانا”.

المصدر: وكالة معاً