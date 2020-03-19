اليمن: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات العدوان بسماء صرواح وتجبرها على المغادرة

تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية التابعة لقوى العدوان السعودي الاميركي، وذلك في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب اليمنية.

وأوضح المتحدث باسن القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “الدفاعات تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية المعادية في سماء مديرية صرواح محافظة مأرب وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية”، وأشار إلى أن “عملية التصدي تمت بعدد من صواريخ فاطر”.

المصدر: موقع انصار الله