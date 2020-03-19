اليمن: غارات لطيران العدوان في الجوف وخرق لاتفاق الهدنة بالحديدة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الخميس 15 غارة جوية على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

وأكد مصدر أمني يمني أن “غارات العدوان على مديرية خب والشعف خلال الساعات الماضية بلغت 15 غارة جوية”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن غارة جوية على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وغارة على مديرية كتاف في محافظة صعدة”، وأشار إلى أن “طيران العدوان استهدف أحد الجسور في مدرية صرواح بثلاث غارات”.

من جهة ثانية، لفت المصدر الى انه “في محافظة الحديدة واصلت قوى العدوان والمرتزقة خرق اتفاق التهدئة، مستهدفة منازل المواطنين في قرية الشحن في الدريهمي بأكثر من 11 قذيفة هاون”.

المصدر: موقع انصار الله