لبنان: سلسلة تدابير في مخيمات النازحين السوريين شمالا بسبب كورونا

وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابا الى البلديات واتحاد البلديات لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة منعا لانتشار فيروس كورونا في مخيمات النازحين السوريين.
وجاء في نص الكتاب: “عطفا على القرارات والتعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وخاصة قرار اعلان التعبئة العامة، وبناء على القرارات والتعاميم الصادرة سابقا عن محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا.
اولا : يطلب الى البلديات واتحادات البلديات في محافظة لبنان الشمالي اتخاذ التدابير التالية فيما خص مخيمات النازحين السوريين في كل بلدة.
1- اتخاذ اقصى درجات الحيطة والاجراءات الوقائية الصحية من التنظيف والرش والتعقيم داخل وخارج المخيمات.
2- الالتزام بارشادات وتعليمات وزارة الصحة العامة بالكامل.
3- ضرورة ملازمة المخيمات وعدم الخروج منها الا عند الضرورة القصوى.
4- الغاء جميع المناسبات الاجتماعية وتقليص التجمعات على انواعها .
5- ابلاغ القوى الامنية عن اي حالة او عوارض صحية تتعلق باي نازح.
ثانيا: مراقبة ومتابعة النازحين داخل المخيمات وخارجها ، للتأكد من تنفيذ ارشادات وزارة الصحة العامة.
ثالثا: منع دخول الباعة المتجولين الى المخيمات.
رابعا: اعداد تقارير اسبوعية بالتدابير والاجراءات المتخذة ورفعها الى المحافظة ، ليصار الى ايداعها وزارة الداخلية والبلديات.
خامسا: طلب المؤازرة الأمنية عند الاقتضاء”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام