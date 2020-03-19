الزهار يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

حمل القيادي بحركة حماس، الدكتور محمود الزهار الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، و ذلك بعد ورود أنباء عن اصابة بعضهم بفيروس كورونا.

و ندد الزهار في تصريح له ظهر اليوم الخميس بتعمد الاحتلال عدم حماية الأسرى من الأوبئة والأمراض.

يشار الى أن رئيس نادي الاسير الفلسطيني، قدورة فارس قال اليوم الخميس 19/3/2020 انه جرى الاشتباه بـ 4 أسرى من سجن مجدو بفيروس “كورونا ” ، دون التأكيد حتى اللحظة من إصابتهم .

وكان مكتب إعلام الأسرى ، اعلن إدارة سجون الاحتلال “الاسرائيلي” أبلغت الأسرى بوجود 4 إصابات بفايروس كورونا في صفوف أسرى سجن مجدو.

وقال مركز اعلام الاسرى ان الاصابات كانت لـ 3 في قسم 10 وإصابة واحدة في قسم 5 .

وبالرغم من حالة الطوارئ في العالم الا ان قوات الاحتلال قامت مؤخراً بسحب (140) صنفاً من “كنتينا” الأسرى، ومنها مواد التنظيف التي تُشكل أساساً لمواجهة عدوى فيروس (كورونا)، خاصة مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة إلى نقل وعزل عدد من الأسرى مؤخراً، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس.

المصدر: فلسطين اليوم