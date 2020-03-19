ستولتنبرغ: الناتو يدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أن حلف “الناتو” يؤيد الحفاظ على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في بروكسل، “نرحب بقوة باتفاق وقف إطلاق النار، والآن يجب القيام بكل شيء للحفاظ على الاتفاق، لأن هذه هي الخطوة الأولى لحل سياسي أكثر ديمومة للأزمة”. ورداً على سؤال حول الدعم المحتمل لتركيا، أشار إلى أنه” يجري تقديم هذا الدعم بالفعل، ويتم النظر في اتخاذ تدابير أخرى في هذا الاتجاه”، مشيراً إلى أن “إن أيا من أعضاء حلف “الناتو” لم يتأثر بعواقب الأزمة مثل تركيا”.

وأشار ستولتنبرغ أيضاً، إلى أن دول الناتو أرسلت طائرات “أواكس” إلى تركيا، بالإضافة إلى ذلك، “أرسلت إسبانيا بطاريات باتريوت”، مضيفاً “ننظر في ما يمكن فعله أيضاً لتركيا”. هذا وجرت في موسكو محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يوم 5 آذار/مارس الجاري، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 آذار/مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي إم 4 بسوريا (طريق اللاذقية حلب) في 15 آذار/مارس”.

المصدر: سبوتنيك