“مياه بيروت وجبل لبنان”: لاقتصار العمل على المعاملات الملحة بسبب كورونا

دعت “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان” المستخدمين والعمال تأمين الحضور داخل مراكزها كافة عند الحاجة فقط للقيام بتسيير المعاملات الملحة فقط بسبب وباء كورونا.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران إنه “بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15 آذار 2020، ونظرا للاوضاع الصحية الراهنة في البلاد والمخاوف من الانتشار الأوسع لفيروس كورونا، وحرصا على استمرارية الخدمات بشكل طبيعي على الرغم من الاوضاع الصعبة، تطلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من المستخدمين والعمال تأمين الحضور داخل مراكزها كافة عند الحاجة فقط للقيام بتسيير المعاملات الملحة وذلك حتى تاريخ 27/3/2020، بهدف الحفاظ على صحة كامل طاقمها الإداري وسلامته، علما أنها قامت بحملة تعقيم كاملة لكافة المكاتب التابعة لها ضمن نطاقها الجغرافي”.

واضاف جبران ان “المؤسسة ستستمر بتأمين كل الخدمات من ضخ المياه وتوزيعها وفق الاصول مع متابعة تصليح كافة الاعطال الطارئة وتلقي شكاوى المشتركين على الخط الساخن 1713″، ولفت الى انه “يستثنى من هذا التدبير كل من: مركز الشكاوى، محطات الضخ، قسم مراقبة التوزيع والاشغال”، وتابع “حيث يستمر العاملون في هذه المراكز بمزاولة عملهم كالمعتاد مع ضرورة الالتزام بأقصى درجات الوقاية المطلوبة حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام